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Рада у четвер планує розглянути проект Бюджету-2019

Рада у четвер планує розглянути проект Бюджету-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У четвер Верховна Рада України розгляне у першому читанні проект бюджету на 2019 рік. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“На четвер пропонуються визначені регламентом питання — це прийняття Бюджету. Згідно з регламентом, ми маємо прийняти його (у першому читанні — ред.) до 20 числа (жовтня — ред.). У четвер буде 18 жовтня, тому пропонується у четвер ключовим питанням бюджет”, — повідомив А.Парубій.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України минулого тижня отримало зведені бюджетні пропозиції до проекту Державного бюджету на 2019 рік і тепер готує висновки до розгляду проекту на засіданні профільного комітету у Верховній Раді.

Раніше голова ВР Андрій Парубій заявив, що питанням номер один найближчого пленарного тижня буде Бюджет-2019, адже, згідно з регламентом, його мають ухвалити у першому читанні до 20 жовтня.

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