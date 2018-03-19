Рада на этой неделе займется вопросами бюджетной политики - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На этой неделе украинский парламент должен рассмотреть вопрос бюджетной и экологической политики. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"По блокам (во вторник - ред.) первым стоит вопрос бюджетной политики - ко мне обратился председатель бюджетного комитета с тем, что есть определенный перечень вопросов, требующих безотлагательного решения. Второй блок - вопросы принудительной политики и предпринимательства. В среду традиционно вопрос ратификаций, а в четверг предлагается первым блок, который мы не смогли рассмотреть предыдущий четверг, - блок вопросов строительства и градостроительства", - сообщил Парубий.
Спикер парламента добавил, что надеется не только на принятие повестки дня сессии, но и на голосование за законопроект о "Методе д'Ондта" - способе распределения мандатов при пропорциональном представительстве.
"И уже в среду мы на регламентном комитете его рассмотрим и уже в четверг мы сможем рассмотреть вопросы, касающиеся реформы власти. Также на четверг предлагаются вопросы экологической политики", - сообщил А.Парубий.
Напомним, нардеп сказал, когда в Раде будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко.