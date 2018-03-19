Рада цього тижня займеться питаннями бюджетної політики - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Цього тижня український парламент має розглянути питання бюджетної та екологічної політики. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"По блоках (у вівторок – ред.) першим стоїть питання бюджетної політики – до мене звернувся голова бюджетного комітету з тим, що є певний перелік питань, які потребують невідкладного рішення. Другий блок – питання примусової політики та підприємництва. У середу традиційно питання ратифікації, а в четвер пропонується першим блок, який ми не змогли розглянути попередній четвер – блок питань будівництва та містобудування", - повідомив А.Парубій.
Спікер парламенту додав, що сподівається не тільки на прийняття порядку денного сесії, але ї на голосування за законопроект про "Метод д'Ондта" - спосіб розподілу мандатів при пропорційному представництві.
"І вже в середу ми на регламентному комітеті його розглянемо і вже в четвер ми зможемо розглянути питання, які стосуються реформи влади. Також на четвер пропонуються питання екологічної політики", - повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, нардеп сказав, коли в Раді голосуватимуть за зняття депутатської недоторканності із Надії Савченко.