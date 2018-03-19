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Рада цього тижня займеться питаннями бюджетної політики - Парубій

Рада цього тижня займеться питаннями бюджетної політики - Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Цього тижня український парламент має розглянути питання бюджетної та екологічної політики. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"По блоках (у вівторок – ред.) першим стоїть питання бюджетної політики – до мене звернувся голова бюджетного комітету з тим, що є певний перелік питань, які потребують невідкладного рішення. Другий блок – питання примусової політики та підприємництва. У середу традиційно питання ратифікації, а в четвер пропонується першим блок, який ми не змогли розглянути попередній четвер – блок питань будівництва та містобудування", - повідомив А.Парубій.

Спікер парламенту додав, що сподівається не тільки на прийняття порядку денного сесії, але ї на голосування за законопроект про "Метод д'Ондта" - спосіб розподілу мандатів при пропорційному представництві.

"І вже в середу ми на регламентному комітеті його розглянемо і вже в четвер ми зможемо розглянути питання, які стосуються реформи влади. Також на четвер пропонуються питання екологічної політики", - повідомив А.Парубій.

Нагадаємо, нардеп сказав, коли в Раді голосуватимуть за зняття депутатської недоторканності із Надії Савченко.

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