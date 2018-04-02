Рада на этой неделе рассмотрит реформу парламента и вопросы безопасности

"Завтра в начале заседания первый законопроект будет по безопасности - о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, а затем я предложу включить в повестку дня сессии законопроект об отмене э-декларирования. Также на завтра планируются вопрос с блока местного самоуправления - о службе в органах местного самоуправления и вопрос о добровольном объединении территориальных общин. Следующий - экологический блок, который имеет 6 позиций", - рассказал Парубий.

Относительно отмены э-декларирования для активистов спикер парламента уточнил: "На прошлой неделе мы согласовали, что первыми вопросами повестки дня будут вопросы, касающиеся отмены э-декларирования для общественных активистов и членов наблюдательных советов. Учитывая то, что те законопроекты, которые мы рассматривали на прошлой неделе, потеряли актуальность, Аппаратом ВРУ был наработан законопроект, который состоит из двух частей. Одна - эта отмена э-декларирования для общественных деятелей и для иностранцев, которые входят в наблюдательные советы. Вторая - декриминализация тех лиц, которые входят в эти категории".

В среду спикер предлагает традиционно рассмотреть вопрос ратификации, а на четверг - вопросы реформирования парламента.

"Было договорено, что в четверг мы начнем по вопросу реформирования парламента. В частности это законопроект, касающийся количества комитетов и распределения комитетов по принципу д'Ондта. Кроме того, мы договорились об идее введения единой электронной карты для депутатов, которая бы работала на вход в зал парламента, для голосования, и договорились о том, что начнем техническую подготовку к этому вопросу. Чтобы следующий созыв мог работать по этой системе, а мы до конца нашей каденции - протестировать эту систему. Кроме того, в четверг парламент рассмотрит вопросы безопасности", - добавил Парубий.