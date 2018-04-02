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Рада цього тижня розгляне реформу парламенту і безпекові питання

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Верховна Рада України цього тижня повинна розглянути безпекові питання, реформи парламенту та відміни е-декларування для активістів. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Завтра на початку засідання перший законопроект буде безпековий – про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а потім я запропоную включити в порядок денний сесії законопроект про скасування е-декларування. Також на завтра плануються питання з блоку місцевого самоврядування – про службу в органах місцевого самоврядування і питання про добровільне об’єднання територіальних громад. Наступний – екологічний блок, який має 6 позицій", - розповів А.Парубій.

Щодо відміни е-декларування для активістів спікер парламенту уточнив: "Минулого тижня ми узгодили, що першими питаннями порядку денного будуть питання, які стосуються скасування е-декларування для громадських активістів і членів наглядових рад. Зважаючи на те, що ті законопроекти, які ми розглядали минулого тижня, втратили актуальність, Апаратом ВРУ був напрацьований законопроект, який складається з двох частин. Одна - це скасування е-декларування для громадських діячів і для іноземців, які входять в наглядові ради. Друга – декриміналізація тих осіб, які входять в ці категорії".

У середу спікер пропонує традиційно розглянути питання ратифікації, а на четвер - питання реформування парламенту.

"Було домовлено, що в четвер ми розпочнемо з питання реформування парламенту. Зокрема це законопроект, який стосується кількості комітетів та розподілу комітетів за принципом д'Ондта. Крім того, ми домовились про ідею введення єдиної електронної картки для депутатів, яка би працювала на вхід в залу парламенту, для голосування, і домовились про те, що розпочнемо технічну підготовку до цього питання. Щоб наступне скликання могло працювати по цій системи, а ми до завершення нашої каденції - протестувати цю систему. Крім того, в четвер парламент розгляне безпекові питання", - додав А.Парубій.

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