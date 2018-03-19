Рада на этой неделе может признать выборы президента РФ нелегитимными - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада на текущей пленарной неделе может признать нелегитимными выборы президента России. Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
Он ожидает, что соответствующий проект постановления будет рассмотрен во вторник.
"Я предполагаю, что закон о безопасности органов государственной власти и постановление относительно так называемых выборов Президента России мы рассмотрим на этой неделе, возможно даже во вторник", - отметил глава парламента.
По словам спикера ВР, он будет рекомендовать народным депутатам включить в повестку дня сессии этот проект постановления. Если комитет во время обеденного перерыва сможет рассмотреть эту инициативу и предоставить выводы, глава парламента отметил, что на вечернем пленарном заседании во вторник парламент может рассмотреть этот документ.
Представители фракции "Народный фронт" в понедельник зарегистрировали в парламенте проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица.
Напомним, Президент П.Порошенко сделал заявление в отношении российских выборов в оккупированном Крыму.