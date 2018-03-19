Рада цього тижня може визнати вибори президента РФ нелегітимними - спікер
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Верховна Рада на поточному пленарному тижні може визнати нелегітимними вибори президента Росії. Про це на брифінгу у понеділок повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
Він очікує, що відповідний проект постанови буде розглянуто у вівторок.
"Я передбачаю, що закон про безпеку органів державної влади та постанову стосовно так званих виборів Президента Росії ми розглянемо на цьому тижні, можливо навіть у вівторок”, - зазначив очільник парламенту.
За словами спікера ВР, він рекомендуватиме народним депутатам включити до порядку денного сесії цей проект постанови. Якщо комітет під час обідньої перерви зможе розглянути цю ініціативу й надати висновки, очільник парламенту зазначив, що на вечірньому пленарному засіданні у вівторок парламент може розглянути цей документ.
Представники фракції "Народний фронт" у понеділок зареєстрували в парламенті проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента РФ, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко зробив заяву щодо російських виборів в окупованому Криму.