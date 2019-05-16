Рада сегодня планирует рассмотреть назначение даты инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада Украины сегодня рассмотреть проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня.
Сначала депутаты должны завершить рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№ 5395-д).
После этого в повестке дня заседания стоят проекты постановлений о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины.
Также депутаты сегодня должны рассмотреть вопрос реформы парламента. Это законопроект о внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" по оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соотношение предметов их ведения с сферами деятельности министерств (№ 6256) и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно распределения должностей в комитетах Верховной Рады Украины по принципу д'Ондта (№ 7550).
Планируется рассмотрение парламентом законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине" и некоторые другие законы Украины относительно упорядочения выплат жертвам политических репрессий (№ 1170) и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции" с предложениями Президента Украины (№ 6746).
Кроме того, депутаты должны рассмотреть проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (№ 10125) и вопрос ратификации.
Напомним, Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале.