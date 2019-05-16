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Рада сьогодні планує розглянути призначення дати інавгурації

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада України сьогодні має розглянути проекти постанов щодо призначення дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР на сьогодні.

Спочатку депутати мають завершити розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5395-д).

Після цього в порядку денному засідання стоять проекти постанов про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України.

Також депутати сьогодні мають розглянути питання реформи Парламенту. Це законопроект про внесення змін до законів України “Про комітети Верховної Ради України” та “Про центральні органи виконавчої влади” щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств (№ 6256) та проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта (№ 7550).

Планується розгляд парламентом законопроекту про внесення змін до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій (№ 1170) та “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції” з пропозиціями Президента України (№ 6746).

Крім того, депутати мають розглянути проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації (№ 10125) та питання ратифікації.

Нагадаємо, Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламентарям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування в сесійній залі.

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