Рада сегодня планирует назначить Маркарову министром финансов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня собирается назначить Оксану Маркарову на должность министра финансов. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник.
"Утром, как известно, комитет по вопросам бюджета поддержал назначение Маркаровой на должность министра финансов. Предварительно есть договоренность, что уже сегодня она избавится от приставки "и.о.". То есть, сегодня этот вопрос могут внести в повестку дня парламента и днем проголосовать за ее назначение", - сообщил собеседник агентства.
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Напомним, ранее Премьер-министр предложил парламенту утвердить Оксану Маркарову на должности министра финансов Украины.
Уже 22 ноября, около 4:20, комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета во время заседания поддержал назначение Оксаны Маркаровой на должность министра финансов.