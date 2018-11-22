Рада сьогодні планує призначити Маркарову міністром фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада України сьогодні збирається призначити Оксану Маркарову на посаду міністра фінансів. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело.
"Вранці, як відомо, комітет з питань бюджету підтримав призначення Маркарової на посаду міністра фінансів. Попередньо є домовленість, що вже сьогодні вона позбавиться приставки "в.о.". Тобто, сьогодні це питання можуть внести до порядку денного парламенту і вдень проголосувати за її призначення", - повідомив співрозмовник агентства.
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Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр запропонував парламенту затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України.
Уже 22 листопада, близько 4:20, комітет Верховної Ради України із питань бюджету під час засідання підтримав призначення Оксани Маркарової на посаду міністра фінансів.