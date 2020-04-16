Рада сегодня не будет рассматривать законопроект об оборонных закупках

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33096 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41713 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57580 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58847 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 82672 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75213 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101246 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105389 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130577 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130214 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107493 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106120 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105738 просмотра
Актуальное
Рада сегодня не будет рассматривать законопроект об оборонных закупках

Рада сегодня не будет рассматривать законопроект об оборонных закупках

Киев  •  УНН

 • 16758 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Верховную Раду Украины поступило письмо от Президента Зеленского с требованием исключить из повестки дня законопроект об оборонных закупках. Об этом во время заседания сообщил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"16 апреля 2020 года Президент Украины Зеленский обратился к ВРУ с повторным письмом относительно требования проведения внеочередного пленарного заседания с уточненной повесткой дня, с которой было изъято проект закона №2398-д об оборонных закупках", - сказал Разумков.

Как сообщалось в УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планировала рассмотреть ряд законопроектов, в частности - об изменениях в Регламент ВРУ и о оборонных закупках.

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