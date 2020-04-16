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Рада сьогодні не розглядатиме законопроект про оборонні закупівлі

Рада сьогодні не розглядатиме законопроект про оборонні закупівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. До Верховної Ради України надійшов лист від Президента Зеленського з вимогою виключити з порядку денного законопроект про оборонні закупівлі. Про це під час засідання повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"16 квітня 2020 року Президент України Зеленський звернувся до ВРУ з повторним листом щодо вимоги проведення позачергового пленарного засідання з уточненим порядком денним, з якого було вилучено проект закону №2398-д про оборонні закупівлі", - сказав Разумков.

Як повідомлялося в УНН раніше, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер планувала розглянути низку законопроектів, зокрема - про зміни до Регламенту ВРУ та про оборонні закупівлі.

Українські Національні Новини

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