Рада сьогодні не розглядатиме законопроект про оборонні закупівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. До Верховної Ради України надійшов лист від Президента Зеленського з вимогою виключити з порядку денного законопроект про оборонні закупівлі. Про це під час засідання повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"16 квітня 2020 року Президент України Зеленський звернувся до ВРУ з повторним листом щодо вимоги проведення позачергового пленарного засідання з уточненим порядком денним, з якого було вилучено проект закону №2398-д про оборонні закупівлі", - сказав Разумков.
Як повідомлялося в УНН раніше, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер планувала розглянути низку законопроектів, зокрема - про зміни до Регламенту ВРУ та про оборонні закупівлі.