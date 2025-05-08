Рада согласовала быстрое продвижение с нужными для соглашения с США изменениями в Бюджетный кодекс
Киев • УНН
Рада согласовала быстрое рассмотрение изменений в Бюджетный кодекс, необходимых для соглашения с США. Соответствующий законопроект #13256 включен в повестку дня и сокращены сроки рассмотрения.
Верховная Рада согласовала быстрое продвижение с необходимыми для соглашения США изменениями в Бюджетный кодекс. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
Как отметил нардеп, Рада согласовала законопроект #13256 по изменениям в Бюджетный кодекс.
Включение в повестку дня - 321 голос.
Сокращение сроков - 302 голоса.
Дополнение
Бюджетный комитет рекомендовал сократить срок до 7 дней на подачу альтернативных законопроектов по реализации соглашения о полезных ископаемых. Это касается изменений в Бюджетный кодекс.
Напомним
8 мая Рада планирует ратифицировать соглашение с США о создании инвестиционного фонда. Средства пойдут на инвестиции и восстановление Украины, а прибыли будут реинвестировать в течение 10 лет.