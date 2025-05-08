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Рада согласовала быстрое продвижение с нужными для соглашения с США изменениями в Бюджетный кодекс

Киев • УНН

 • 5322 просмотра

Рада согласовала быстрое рассмотрение изменений в Бюджетный кодекс, необходимых для соглашения с США. Соответствующий законопроект #13256 включен в повестку дня и сокращены сроки рассмотрения.

Рада согласовала быстрое продвижение с нужными для соглашения с США изменениями в Бюджетный кодекс

Верховная Рада согласовала быстрое продвижение с необходимыми для соглашения США изменениями в Бюджетный кодекс. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

Как отметил нардеп, Рада согласовала законопроект #13256 по изменениям в Бюджетный кодекс.

Включение в повестку дня - 321 голос.

Сокращение сроков - 302 голоса.

Дополнение

Бюджетный комитет рекомендовал сократить срок до 7 дней на подачу альтернативных законопроектов по реализации соглашения о полезных ископаемых. Это касается изменений в Бюджетный кодекс.

Напомним

8 мая Рада планирует ратифицировать соглашение с США о создании инвестиционного фонда. Средства пойдут на инвестиции и восстановление Украины, а прибыли будут реинвестировать в течение 10 лет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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