Комітет ВРУ рекомендує скоротити строк подачі альтернативних законопроектів, щодо реалізації угоди про копалини
Київ • УНН
Бюджетний комітет ВРУ рекомендував скоротити строк подачі альтернативних законопроектів щодо реалізації угоди про корисні копалини.
Бюджетний комітет рекомендує скоротити строк до 7 днів на подачу альтернативних законопроектів щодо реалізації угоди про копалини. Це стосується змін до Бюджетного кодексу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк пише УНН.
Бюджетний комітет зранку зібрався і проголосував рекомендувати ВРУ скоротити строк до 7 днів на подачу альтернативних #13256 законопроектів по змінам у Бюджетний кодекс щодо реалізації угоди про копалини
Нардеп також додав, що сьогодні Рада голосує включення у порядок денний та скорочення термінів, щоб на наступному тижні розглянути законопроект по суті.
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8 травня Рада планує ратифікувати угоду зі США про створення інвестиційного фонду. Кошти підуть на інвестиції та відновлення України, а прибутки реінвестуватимуть протягом 10 років.