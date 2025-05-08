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Комітет ВРУ рекомендує скоротити строк подачі альтернативних законопроектів, щодо реалізації угоди про копалини

Київ • УНН

 • 5568 перегляди

Бюджетний комітет ВРУ рекомендував скоротити строк подачі альтернативних законопроектів щодо реалізації угоди про корисні копалини.

Комітет ВРУ рекомендує скоротити строк подачі альтернативних законопроектів, щодо реалізації угоди про копалини

Бюджетний комітет рекомендує скоротити строк до 7 днів на подачу альтернативних законопроектів щодо реалізації угоди про копалини. Це стосується змін до Бюджетного кодексу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк пише УНН.

Бюджетний комітет зранку зібрався і проголосував рекомендувати ВРУ скоротити строк до 7 днів на подачу альтернативних #13256 законопроектів по змінам у Бюджетний кодекс щодо реалізації угоди про копалини

- йдеться у повідомленні.

Нардеп також додав, що сьогодні Рада голосує включення у порядок денний та скорочення термінів, щоб на наступному тижні розглянути законопроект по суті.

Нагадаємо

8 травня Рада планує ратифікувати угоду зі США про створення інвестиційного фонду. Кошти підуть на інвестиції та відновлення України, а прибутки реінвестуватимуть протягом 10 років.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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