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Комітет ВРУ рекомендует сократить срок подачи альтернативных законопроектов по реализации соглашения о полезных ископаемых

Киев • УНН

 • 4884 просмотра

Бюджетный комитет ВРУ рекомендовал сократить срок подачи альтернативных законопроектов по реализации соглашения о полезных ископаемых.

Комітет ВРУ рекомендует сократить срок подачи альтернативных законопроектов по реализации соглашения о полезных ископаемых

Бюджетный комитет рекомендует сократить срок до 7 дней на подачу альтернативных законопроектов по реализации соглашения о ископаемых. Это касается изменений в Бюджетный кодекс. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк пишет УНН.

Бюджетный комитет утром собрался и проголосовал рекомендовать ВРУ сократить срок до 7 дней на подачу альтернативных #13256 законопроектов по изменениям в Бюджетный кодекс по реализации соглашения о ископаемых

- говорится в сообщении.

Нардеп также добавил, что сегодня Рада голосует включение в повестку дня и сокращение сроков, чтобы на следующей неделе рассмотреть законопроект по существу.

Напомним

8 мая Рада планирует ратифицировать соглашение с США о создании инвестиционного фонда. Средства пойдут на инвестиции и восстановление Украины, а прибыли будут реинвестировать в течение 10 лет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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