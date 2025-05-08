Комітет ВРУ рекомендует сократить срок подачи альтернативных законопроектов по реализации соглашения о полезных ископаемых
Киев • УНН
Бюджетный комитет ВРУ рекомендовал сократить срок подачи альтернативных законопроектов по реализации соглашения о полезных ископаемых.
Бюджетный комитет рекомендует сократить срок до 7 дней на подачу альтернативных законопроектов по реализации соглашения о ископаемых. Это касается изменений в Бюджетный кодекс. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк пишет УНН.
Бюджетный комитет утром собрался и проголосовал рекомендовать ВРУ сократить срок до 7 дней на подачу альтернативных #13256 законопроектов по изменениям в Бюджетный кодекс по реализации соглашения о ископаемых
Нардеп также добавил, что сегодня Рада голосует включение в повестку дня и сокращение сроков, чтобы на следующей неделе рассмотреть законопроект по существу.
Напомним
8 мая Рада планирует ратифицировать соглашение с США о создании инвестиционного фонда. Средства пойдут на инвестиции и восстановление Украины, а прибыли будут реинвестировать в течение 10 лет.