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The New York Times

Рада погодила швидке просування з потрібними для угоди з США змінами у Бюджетний кодекс

Київ • УНН

 • 7458 перегляди

Рада погодила швидкий розгляд змін до Бюджетного кодексу, необхідних для угоди з США. Відповідний законопроект #13256 включено до порядку денного та скорочено терміни розгляду.

Рада погодила швидке просування з потрібними для угоди з США змінами у Бюджетний кодекс

Верховна Рада погодила швидке просування з потрібними для угоди США змінами у Бюджетний кодекс. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк пише УНН.

Деталі

Як зазначив нардеп Рада погодила законопроект #13256 по змінам у Бюджетний кодекс.

Включенння у порядок денний - 321 голос.

Скорочення термінів - 302 голоси.

Доповнення

Бюджетний комітет рекомендував скоротити строк до 7 днів на подачу альтернативних законопроектів щодо реалізації угоди про копалини. Це стосується змін до Бюджетного кодексу.

Нагадаємо

8 травня Рада планує ратифікувати угоду зі США про створення інвестиційного фонду. Кошти підуть на інвестиції та відновлення України, а прибутки реінвестуватимуть протягом 10 років.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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