Рада погодила швидке просування з потрібними для угоди з США змінами у Бюджетний кодекс
Київ • УНН
Рада погодила швидкий розгляд змін до Бюджетного кодексу, необхідних для угоди з США. Відповідний законопроект #13256 включено до порядку денного та скорочено терміни розгляду.
Верховна Рада погодила швидке просування з потрібними для угоди США змінами у Бюджетний кодекс. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк пише УНН.
Деталі
Як зазначив нардеп Рада погодила законопроект #13256 по змінам у Бюджетний кодекс.
Включенння у порядок денний - 321 голос.
Скорочення термінів - 302 голоси.
Доповнення
Бюджетний комітет рекомендував скоротити строк до 7 днів на подачу альтернативних законопроектів щодо реалізації угоди про копалини. Це стосується змін до Бюджетного кодексу.
Нагадаємо
8 травня Рада планує ратифікувати угоду зі США про створення інвестиційного фонду. Кошти підуть на інвестиції та відновлення України, а прибутки реінвестуватимуть протягом 10 років.