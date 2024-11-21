Рада разблокировала подписание законопроекта о реформе Счетной палаты - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада отклонила постановления, блокировавшие подписание закона о реформе Счетной палаты. Закон предусматривает уменьшение количества членов до 11 и расширение полномочий по аудиту бюджетных средств.
Верховная Рада провалила все постановления, которые блокировали подписание законопроекта о реформе Счетной палаты, который был принят в конце октября. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Все постановления, которые блокировали подписание законопроекта о реформе Счетной палаты провалены. С сегодняшнего дня его может подписать спикер и затем Президент
Дополнение
В конце октября Верховная Рада приняла в целом законопроект «О Счетной палате», зарегистрированный в парламенте еще в прошлом году. Количество членов Счетной палаты уменьшится с 13 до 11. А отбираться новые члены будут решающим голосом международных экспертов.
Кроме того, расширяются полномочия палаты на аудит средств местных бюджетов, госпредприятий, а также внебюджетных фондов.