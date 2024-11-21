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Рада разблокировала подписание законопроекта о реформе Счетной палаты - нардеп

Рада разблокировала подписание законопроекта о реформе Счетной палаты - нардеп

Киев  •  УНН

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Верховная Рада отклонила постановления, блокировавшие подписание закона о реформе Счетной палаты. Закон предусматривает уменьшение количества членов до 11 и расширение полномочий по аудиту бюджетных средств.

Верховная Рада провалила все постановления, которые блокировали подписание законопроекта о реформе Счетной палаты, который был принят в конце октября. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Все постановления, которые блокировали подписание законопроекта о реформе Счетной палаты провалены. С сегодняшнего дня его может подписать спикер и затем Президент

- сообщил Железняк.

Дополнение

В конце октября Верховная Рада приняла в целом законопроект «О Счетной палате», зарегистрированный в парламенте еще в прошлом году. Количество членов Счетной палаты уменьшится с 13 до 11. А отбираться новые члены будут решающим голосом международных экспертов.

Кроме того, расширяются полномочия палаты на аудит средств местных бюджетов, госпредприятий, а также внебюджетных фондов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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