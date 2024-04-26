Рада рассмотрит усиление ответственности в сфере использования публичных средств

Верховная Рада на одном из ближайших заседаний планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность в сфере использования публичных средств должностными лицами (рег. № 10255). Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за использование публичных средств должностными лицами распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятий государственного и коммунального сектора экономики" предлагает, в частности следующие изменения:

штафы за несвоевременное обнародование информации об использовании публичных средств или обнародование недостоверной, неточной или неполной информации.

Увеличение срока, в течение которого информация хранится в открытом доступе с 3 до 5 лет.



предоставление Госаудитслужбе права собирать персональные данные лиц, совершивших нарушения, чтобы в отношении них можно было вести производство.



Штрафы

Сегодня за необнародование информации об использовании публичных средств накладывают штраф от 425 до 850 гривен.

В законопроекте народные избранники предлагают установить такие штрафы:

за необнародование, несвоевременное обнародование информации - предлагают накладывать такой же штраф от 425 до 850 гривен;

за обнародование недостоверной, неточной или неполной информации - штраф от 850 до 1190 гривен.



если в течение года лицо вновь совершит такое же правонарушение то его предлагают штафовать на 1020 - 1360 гривен.



Кто будет штрафовать

Дела об административных правонарушениях относительно обнародования недостоверной, неточной или неполной информации будут рассматривать органы государственного финансового контроля.

Как пишет мониторинговый портал Dozorro, авторы законопроекта не предлагают внести изменения в пункт 8-1 части 1 статьи 255 Кодекса. В ней определено, что протоколы о нарушении статьи 212-3 Кодекса имеют право составлять уполномоченные должностные лица секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека или его представители (кроме нарушений, связанных с законодательством об адвокатуре).

По логике Кодекса, необнародование информации о публичных финансах не только усложняет контроль за их расходованием, но и нарушает право лица на информацию.

Органы госфинконтроля

Согласно законопроекту, в перечень прав органов госфинконтроля добавляется:

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в случаях предусмотренных законом;

право собирать и получать персональные данные лица в случаях, предусмотренных законами, с целью осуществления производства по делам об административных правонарушениях.



право получать не просто документы, материалы, информацию - но и информацию с ограниченным доступом.



Как сообщается, в случае привлечения лица к административной ответственности, его учреждение могут внести в план мероприятий государственного финансового контроля.

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