Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  32441 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  33342 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  48153 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  85175 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  99471 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136085 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157069 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153927 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153883 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122685 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  172616 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  214194 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  477883 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  395673 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  441766 просмотра

Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который дополняет Налоговый кодекс положениями по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, обязывая контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках взяточничества, выявленных во время проверок налогоплательщиков.

Экономика •   •  10040 просмотра
Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ

Бывшая чиновница Министерства юстиции, которая получила российское гражданство, была уволена с должности в 2021 году после того, как СБУ ее разоблачила, и суд оставил ее увольнение в силе, несмотря на апелляцию.

Криминал и ЧП •   •  8654 просмотра
Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ

На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами

Грузовой самолет Douglas C-54 Skymaster с двумя людьми на борту упал в реку Танана вблизи Фэрбенкса, штат Аляска, загорелся, и два человека, находившиеся на борту, не выжили.

Новости Мира •   •  7912 просмотра
На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Польские фермеры ограничивают движение грузовиков на пункте пропуска Гребенне-Рава-Русская, пропуская лишь несколько транспортных средств в час в обоих направлениях, при этом около 250 грузовиков стоят в очереди со стороны Польши.

Общество •   •  33342 просмотра
Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

ВР приняла за основу законопроект о создании "клуба белого бизнеса"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Экономика •   •  8415 просмотра
ВР приняла за основу законопроект о создании "клуба белого бизнеса"

россияне утром обстреляли центр Купянска, возник пожар

Сегодня утром российские войска обстреляли из артиллерии центр Купянска Харьковской области, вызвав пожар в недействующем двухэтажном здании.

Война •   •  10736 просмотра
россияне утром обстреляли центр Купянска, возник пожар

Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года - американский адмирал

Американский адмирал Джон Аквилино считает, что Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года на основе директивы президента Си Цзиньпина для военных.

Новости Мира •   •  7814 просмотра
Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года - американский адмирал

Госдеп США внес телемарафон "Единые новости" в отчет по нарушениям прав человека

В отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон "Единые новости", платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.

политика •   •  8255 просмотра
Госдеп США внес телемарафон "Единые новости" в отчет по нарушениям прав человека

Рада поддержала новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: предусматривает электронные лицензии

Верховная Рада приняла новый закон, который обновляет правила производства и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табак и топливо, вводит электронные лицензии, автоматизацию и четкие лицензионные условия.

Экономика •   •  7379 просмотра
Рада поддержала новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: предусматривает электронные лицензии

Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет

Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет, позволив им въезжать и находиться в стране без визы в течение полных трех лет.

Общество •   •  7452 просмотра
Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет