Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №10319, которым предлагается добавить в Налоговый кодекс понятие об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о предоставлении взятки иностранным должностным лицам, обязав контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках взяточничества, выявленных во время проверок налогоплательщиков, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект.

Выполнили одно из требований OECD. В первом чтении принят №10319 относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях - написал Железняк в Telegram.

По его словам, за основу за законопроект проголосовало 300 нардепов.

Детали

Этот правительственный законопроект направлен на учет положений рекомендаций Совета ОЭСР относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Как сообщал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроектом, в частности, предусмотрено:

дополнение понятий Кодекса обстоятельствами (фактами), которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства, и положением, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины, который публикуется на его официальном веб-сайте;

предоставление контролирующими органами НАБУ сообщения о выявленных во время проверок налогоплательщиков обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды и информирование об этом налогоплательщика;

уплату штрафа налогоплательщиком в случае указания им в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий разницы, определенной по результатам выявленных контролирующими органами во время проверки обстоятельства (факты), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды, в размере 7,5% от суммы такой разницы;

проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика, в отношении которого вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды и если такие действия могли иметь влияние на сумму расходов, которые были учтены при определении объекта налогообложения;

что сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения относительно предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды не может основываться на указании налогоплательщиком в налоговой декларации по налогу на прибыль разницы, определенной по результатам его проверки контролирующим органом;

наложение штрафа на налогоплательщика в размере 50% суммы налогового обязательства в случае совершения им действий, обусловивших определение контролирующим органом такого обязательства на основании приговора суда.

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