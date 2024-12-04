Рада расширила полномочия начальников двух городских военных администраций на Запорожье

ukenru
Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
11:39 • 10052 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
""Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
10:47 • 19268 просмотра

""Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 104493 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 124796 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 159684 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 182108 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132464 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 126436 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 115064 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 153241 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики расселяют свой личный состав в общежитиях Каховки-ЦНС

Захватчики расселяют свой личный состав в общежитиях Каховки-ЦНС

 • 74651 просмотра
В Кремле заявили, что оснований для мирных переговоров рф и Украины нет

В Кремле заявили, что оснований для мирных переговоров рф и Украины нет

 • 95812 просмотра
Самолеты путина использовали для депортации украинских детей - доклад

Самолеты путина использовали для депортации украинских детей - доклад

 • 79064 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 100951 просмотра
Население Украины может сократиться до 25 млн к 2051 году-прогноз омбудсмена

Население Украины может сократиться до 25 млн к 2051 году-прогноз омбудсмена

 • 37956 просмотра
публикации
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

11:39 • 10052 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 109901 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 159684 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 182108 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 153241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 100951 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 59394 просмотра
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 112154 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 111506 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 117637 просмотра
Актуальное
Рада расширила полномочия начальников двух городских военных администраций на Запорожье

Рада расширила полномочия начальников двух городских военных администраций на Запорожье

Киев  •  УНН

 • 7440 просмотра

Read in English

Верховная Рада предоставила дополнительные полномочия начальникам Пологовской и Васильевской военных администраций. Решение поддержали 280 депутатов и оно будет действовать на период военного положения и 30 дней после его завершения.

Верховная Рада Украины поддержала расширение полномочий начальников военных администраций в Пологовской и Васильевской городских общинах Запорожской области на период военного положения и 30 дней после его завершения.

Это поможет лучше организовать работу местных учреждений и обеспечить нормальное функционирование общины во время и после военного положения. Документ поддержали 280 нардепов.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.

"За-280", - отметил Гончаренко.

Это решение позволяет начальникам военных администраций координировать работу исполнительных органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Какой шаг имеет целью усилить управленческие возможности в условиях боевых действий и обеспечить эффективную работу местной инфраструктуры и ресурсов.

Принятие постановления не повлияет на доходную или расходную части бюджетов, будет реализовываться в пределах утвержденных бюджетных ассигнований

добавим

Министр обороны Рустем Умеров представил президенту концепцию введения институции военного омбудсмена. Инициатива снаправлена на системную защиту прав наших военнослужащих. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье