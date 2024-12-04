Рада расширила полномочия начальников двух городских военных администраций на Запорожье
Киев • УНН
Верховная Рада предоставила дополнительные полномочия начальникам Пологовской и Васильевской военных администраций. Решение поддержали 280 депутатов и оно будет действовать на период военного положения и 30 дней после его завершения.
Верховная Рада Украины поддержала расширение полномочий начальников военных администраций в Пологовской и Васильевской городских общинах Запорожской области на период военного положения и 30 дней после его завершения.
Это поможет лучше организовать работу местных учреждений и обеспечить нормальное функционирование общины во время и после военного положения. Документ поддержали 280 нардепов.
Об этом сообщает УНН с ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.
"За-280", - отметил Гончаренко.
Это решение позволяет начальникам военных администраций координировать работу исполнительных органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Какой шаг имеет целью усилить управленческие возможности в условиях боевых действий и обеспечить эффективную работу местной инфраструктуры и ресурсов.
Принятие постановления не повлияет на доходную или расходную части бюджетов, будет реализовываться в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
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