Рада расширила доступ к бесплатной правовой помощи: кто получит новые права
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о расширении круга лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь.
Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект, который расширит круг лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь. В частности, ее смогут получить пострадавшие от расизма, сексизма и других нарушений. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11456.
Детали
"№11456-расширение перечня лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. За основу (242)", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, право на бесплатную вторичную юридическую помощь могут получить те, кто пострадали от уголовных правонарушений на почве ненависти по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым признакам.
Закон должен вступить в силу через год после отмены военного положения в Украине.
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Дополнение
Бесплатная вторичная юридическая помощь-это помощь с обращением в суд:
- представительство интересов человека в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;
- составление документов для обращения в суд (процессуальных).
Сейчас право на бесплатную юридическую помощь имеют:
- совершеннолетние, если их доход не превышает двух размеров прожиточного минимума;
- дети;
- ВПЛ;
- люди с ограниченными возможностями, получающие низкую пенсию или социальную помощь;
- ветераны войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- пострадавшие от домашнего насилия;
- жертвы жестокого обращения, пыток или сексуального насилия во время военных действий;
- люди, которые не имеют документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины и тому подобное.