Рада расширила доступ к бесплатной правовой помощи: кто получит новые права

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховная Рада приняла закон о расширении круга лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь.

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект, который расширит круг лиц, имеющих право на бесплатную вторичную юридическую помощь. В частности, ее смогут получить пострадавшие от расизма, сексизма и других нарушений. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11456.

Детали

"№11456-расширение перечня лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. За основу (242)", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, право на бесплатную вторичную юридическую помощь могут получить те, кто пострадали от уголовных правонарушений на почве ненависти по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым признакам.

Закон должен вступить в силу через год после отмены военного положения в Украине.

ВПЛ нуждаются в дополнительной защите, Чернышеву передадим рекомендации - Лубинец5 дек. 2024, 13:11 • 9628 просмотров

Дополнение

Бесплатная вторичная юридическая помощь-это помощь с обращением в суд:

  • представительство интересов человека в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;
  • составление документов для обращения в суд (процессуальных).

Сейчас право на бесплатную юридическую помощь имеют:

  • совершеннолетние, если их доход не превышает двух размеров прожиточного минимума;
  • дети;
  • ВПЛ;
  • люди с ограниченными возможностями, получающие низкую пенсию или социальную помощь;
  • ветераны войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • пострадавшие от домашнего насилия;
  • жертвы жестокого обращения, пыток или сексуального насилия во время военных действий;
  • люди, которые не имеют документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины и тому подобное.
Павел Башинский

Павел Башинский

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