Рада проголосовала в первом чтении порядок запрета пророссийских партий

Цитата

"Парламент принял в первом чтении законопроект 7172-1, который определяет порядок запрета пророссийских партий", - написала Совгиря.

Детали

Совгиря отметила, что по сравнению с зарегистрированной редакцией к законопроекту добавлены новые нормы в Регламент Верховной Рады:



Народный депутат, который не вошел в состав депутатской фракции (в том числе после объявления депутатской фракции распущенной), которого исключено или который вышел из состава депутатской фракции, является внефракционным.



В случае запрета судом политической партии, которая сформировала в Верховной Раде депутатскую фракцию, такая депутатская фракция после вступления судебного решения о запрете политической партии в законную силу объявляется председателем Верховной Рады Украины распущенной.



"Ожидаем представления поправок и готовим законопроект к принятию в целом", - добавила Совгиря.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий в Украине.

Перед этим, на время действия военного положения в Украине, СНБО Украины приняло решение прекратить деятельность 11 партий.