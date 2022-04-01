Рада проголосовала в первом чтении порядок запрета пророссийских партий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7172-1, который определяет порядок запрета пророссийских партий. Об этом сообщила в Telegram заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики, нардеп от “Слуги народа” Ольга Совгиря, пишет УНН.
Цитата
"Парламент принял в первом чтении законопроект 7172-1, который определяет порядок запрета пророссийских партий", - написала Совгиря.
Детали
Совгиря отметила, что по сравнению с зарегистрированной редакцией к законопроекту добавлены новые нормы в Регламент Верховной Рады:
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- Народный депутат, который не вошел в состав депутатской фракции (в том числе после объявления депутатской фракции распущенной), которого исключено или который вышел из состава депутатской фракции, является внефракционным.
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- В случае запрета судом политической партии, которая сформировала в Верховной Раде депутатскую фракцию, такая депутатская фракция после вступления судебного решения о запрете политической партии в законную силу объявляется председателем Верховной Рады Украины распущенной.
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"Ожидаем представления поправок и готовим законопроект к принятию в целом", - добавила Совгиря.
Дополнение
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий в Украине.
Перед этим, на время действия военного положения в Украине, СНБО Украины приняло решение прекратить деятельность 11 партий.