Рада проголосувала у першому читанні порядок заборони проросійських партій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №7172-1, який визначає порядок заборони проросійських партій. Про це повідомила у Telegram заступниця голови комітету з питань правової політики, нардеп від “Слуги народу” Ольга Совгиря, пише УНН.
Цитата
"Парламент ухвалив в першому читанні законопроект 7172-1, який визначає порядок заборони проросійських партій", - написала Совгиря.
Деталі
Совгиря зазначила, що у порівнянні із зареєстрованою редакцією до законопроекту додано нові норми до Регламенту Верховної Ради:
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- Народний депутат, який не увійшов до складу депутатської фракції (у тому числі після оголошення депутатської фракції розпущеною), якого виключено чи який вийшов із складу депутатської фракції, є позафракційним.
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- У разі заборони судом політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді депутатську фракцію, така депутатська фракція після набрання судовим рішенням про заборону політичної партії законної сили оголошується головою Верховної Ради України розпущеною.
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"Очікуємо на подання поправок та готуємо законопроект до ухвалення в цілому", - додала Совгиря.
Доповнення
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні.
Перед цим, на час дії воєнного стану в Україні, РНБО України ухвалила рішення припинити діяльність 11 партій.