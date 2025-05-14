Рада приняла закон о защите депортированных и принудительно перемещенных детей: что изменилось

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям
Эксклюзив
07:33 • 16995 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 41148 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

05:56 • 36398 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 46769 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 119024 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 53833 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 151942 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 87372 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 94679 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 87651 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.9м/с
27%
746мм
Популярные новости

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

14 мая, 02:02 • 77817 просмотра

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

14 мая, 02:36 • 65280 просмотра

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

14 мая, 02:58 • 41244 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

14 мая, 04:19 • 55980 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

05:20 • 47614 просмотра
публикации

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 19241 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 21107 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 31264 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

14 мая, 04:00 • 119046 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 151957 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 264 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 10955 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 20408 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 49545 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 108431 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Рада приняла закон о защите депортированных и принудительно перемещенных детей: что изменилось

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект о защите прав депортированных, принудительно перемещенных детей. Закон вводит юридическое определение депортированных и перемещенных детей.

Рада приняла закон о защите депортированных и принудительно перемещенных детей: что изменилось

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, касающийся защиты прав депортированных, принудительно перемещенных детей. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

Рада приняла во втором чтении законопроект о защите прав депортированных, принудительно перемещенных детей

- пишет Гончаренко.

Как отмечает в заметке нардеп, "за" проголосовало 270 нардепов.

Гончаренко подчеркнул, что в действующем законодательстве до сих пор отсутствуют понятия "депортированный ребенок" и "принудительно перемещенный".

Поэтому по данным нардепа меняется следующее:

  • вводится четкое юридическое определение депортированных и перемещенных детей;
    • правительство обязуется разработать механизм возвращения и реинтеграции и адаптации таких детей;
      • формируется основа для дальнейших действий и международного давления на государство-агрессора.

        Дополнение

        Согласно пояснительной записке к документу, целью и задачей законопроекта является введение правового определения депортированных, принудительно перемещенных детей, правовые основания принятия порядка возвращения таких детей на территорию Украины, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, их реинтеграция и адаптация.

        Напомним

        21 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9495 о защите прав депортированных детей. "За" проголосовало 248 депутатов.

        Алина Волянская

        Алина Волянская

        ОбществоВойнаполитика
        Алексей Гончаренко
        Верховная Рада
        Украина
        Brent
        $65.88
        Bitcoin
        $103,497.60
        S&P 500
        $5,902.12
        Tesla
        $335.92
        Газ TTF
        $34.82
        Золото
        $3,235.91
        Ethereum
        $2,600.21