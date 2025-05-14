Рада приняла закон о защите депортированных и принудительно перемещенных детей: что изменилось
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект о защите прав депортированных, принудительно перемещенных детей. Закон вводит юридическое определение депортированных и перемещенных детей.
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, касающийся защиты прав депортированных, принудительно перемещенных детей. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в среду, пишет УНН.
Детали
Рада приняла во втором чтении законопроект о защите прав депортированных, принудительно перемещенных детей
Как отмечает в заметке нардеп, "за" проголосовало 270 нардепов.
Гончаренко подчеркнул, что в действующем законодательстве до сих пор отсутствуют понятия "депортированный ребенок" и "принудительно перемещенный".
Поэтому по данным нардепа меняется следующее:
- вводится четкое юридическое определение депортированных и перемещенных детей;
- правительство обязуется разработать механизм возвращения и реинтеграции и адаптации таких детей;
- формируется основа для дальнейших действий и международного давления на государство-агрессора.
Дополнение
Согласно пояснительной записке к документу, целью и задачей законопроекта является введение правового определения депортированных, принудительно перемещенных детей, правовые основания принятия порядка возвращения таких детей на территорию Украины, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, их реинтеграция и адаптация.
Напомним
21 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9495 о защите прав депортированных детей. "За" проголосовало 248 депутатов.