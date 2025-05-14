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Рада прийняла закон про захист депортованих і примусово переміщених дітей: що змінилося

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Закон вводить юридичне визначення депортованих і переміщених дітей.

Рада прийняла закон про захист депортованих і примусово переміщених дітей: що змінилося

Верховна Рада України ухвалила під час другого читання законопроєкт, який стосується захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Про повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у середу, пише УНН.

Деталі

Рада прийняла у другому читанні законопроєкт щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей

- пише Гончаренко.

Як зазначає у дописі нардеп, "за" проголосувало 270 нардепів.

Гончаренко підкреслив, що в чинному законодавстві досі відсутні поняття "депортована дитина" та "примусово переміщена".

Тож за даними нардепа змінюється наступне:

  • вводиться чітке юридичне визначення депортованих і переміщених дітей;
    • уряд зобов'язується розробити механізм повернення, реінтеграції та адаптації таких дітей;
      • формується основа для подальших дій і міжнародного тиску на державу-агресора.

        Доповнення

        Згідно із пояснювальною запискою до документа, метою і завданням законопроєкту є запровадження правового визначення депортованих, примусово переміщених дітей, правові підстави прийняття порядку повернення таких дітей на територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, їх реінтеграція та адаптація.

        Нагадаємо

        21 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №9495 щодо захисту прав депортованих дітей. "За" проголосувало 248 депутатів.

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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