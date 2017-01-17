Рада предварительно поддержала госпрограмму авиационной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада предварительно одобрила Государственную программу авиационной безопасности. За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие проекта Государственной программы авиационной безопасности гражданской авиации позволит обеспечить выполнение стандартов и рекомендуемой практики международных организаций, в частности, ИКАО, ЕКГА, Евроконтроль, а также выводов и рекомендаций о необходимости совершенствования законодательства Украины в сфере защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства по результатам аудитов ЕКГА и ИКАО, проведенных в 2011 и 2012 годах соответственно.