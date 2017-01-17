Рада попередньо підтримала держпрограму авіаційної безпеки

Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття проекту Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації дасть змогу забезпечити виконання стандартів та рекомендованої практики міжнародних організацій, а саме, ІСАО, ЄКЦА, Євроконтроль, а також висновків і рекомендацій щодо необхідності вдосконалення законодавства України у сфері захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання за результатами аудитів ЄКЦА та ІСАО, проведених у 2011 та 2012 роках відповідно.