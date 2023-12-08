Рада поддержала создание Национального мемориального военного кладбища в Гатном, а не в Быковне
Киев • УНН
Украинский парламент одобрил законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища, которое, вероятно, будет расположено в Гатном, отклонив предыдущее предложение по Быковне. Точное место расположения будет определено Кабинетом Министров по представлению соответствующего органа исполнительной власти.
Верховная Рада приняла законопроект о создании Национального военного мемориального военного кладбища, который, вероятно, будет размещаться в Гатном Киевской области, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что принятие законопроекта №10289 в целом поддержали 303 народных депутата.
Он дает возможность фактически изменить место кладбища: "место расположения Национального военного мемориального кладбища определяется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны". То есть по факту, по информации от чиновников, это будет Гатное,
Он также отметил, что в мае Рада приняла законопроект №9240, который определял место для Национального военного мемориального кладбища в "Быковне". Но законопроект до сих пор не подписан и вряд ли будет.
Напомним
В мае Верховная Рада приняла решение о создании в Украине Национального военного мемориального кладбища Национального военного мемориального кладбища. Первую очередь Национального военного мемориального кладбища запланировано ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.
Рада поддержала создание Национального мемориального военного кладбища в Гатном, а не в Быковне
Украинский парламент одобрил законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища, которое, вероятно, будет расположено в Гатном, отклонив предыдущее предложение по Быковне. Точное место расположения будет определено Кабинетом Министров по представлению соответствующего органа исполнительной власти.
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