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Рада поддержала создание Национального мемориального военного кладбища в Гатном, а не в Быковне

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 16:14  •  18546 просмотра

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Украинский парламент одобрил законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища, которое, вероятно, будет расположено в Гатном, отклонив предыдущее предложение по Быковне. Точное место расположения будет определено Кабинетом Министров по представлению соответствующего органа исполнительной власти.

Верховная Рада приняла законопроект о создании Национального военного мемориального военного кладбища, который, вероятно, будет размещаться в Гатном Киевской области, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что принятие законопроекта №10289 в целом поддержали 303 народных депутата.

Он дает возможность фактически изменить место кладбища: "место расположения Национального военного мемориального кладбища определяется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны". То есть по факту, по информации от чиновников, это будет Гатное,

- отметил Железняк.

Он также отметил, что в мае Рада приняла законопроект №9240, который определял место для Национального военного мемориального кладбища в "Быковне". Но законопроект до сих пор не подписан и вряд ли будет.

Напомним

В мае Верховная Рада приняла решение о создании в Украине Национального военного мемориального кладбища Национального военного мемориального кладбища. Первую очередь Национального военного мемориального кладбища запланировано ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Рада підтримала створення Національного меморіального військового кладовища у Гатному, а не у Биківні
The Rada supported the establishment of the National Memorial Military Cemetery in Hatne, not Bykivnia
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Рада поддержала создание Национального мемориального военного кладбища в Гатном, а не в Быковне

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