Рада начала рассмотрение представлений ГПУ по задержанию и аресту Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада начала рассмотрение представления Генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко, передает корреспондент УНН.
Спикер парламента Андрей Парубий перед началом рассмотрения напомнил, в чем подозревается Савченко и сообщил, что комитет ВР по вопросам регламента рассмотрел представление Луценко и предоставил по этому поводу свое мнение.
Сейчас перед депутатами выступает Генеральный прокурор Юрий Луценко.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента принял решение поддержать представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.