Рада почала розгляд подання ГПУ щодо затримання і арешту Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада почала розгляд подання Генерального прокурора Юрія Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешту народного депутата Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
Спікер парламенту Андрій Парубій перед початком розгляду нагадав, у чому підозрюється Савченко та повідомив, що комітет ВР з питань регламенту розглянув подання Луценка та надав з цього приводу свій висновок.
Наразі перед депутатами виступає Генеральний прокурор Юрій Луценко.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Сьогодні, 22 березня, регламентний комітет парламенту прийняв рішення підтримати подання Генпрокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.