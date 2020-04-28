Рада планирует освободить от налогообложения медиков, работающих с больными на COVID-19 - нардеп

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Парламентарии на внеочередном заседании планируют рассмотреть ряд вопросов. В частности, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации коронавирусной болезни. Повесткой дня поделился в Telegram нардеп Александр Качура, передает УНН.

"Перечень вопросов на внеочередное заседание ВР. Возможно будут дополнительные предложения от Президента", - написал Качура.

Так, парламентарии планируют рассмотреть на внеочередном заседании следующие вопросы:

▪️ проект закона о внесении изменений в Регламент ВР по оптимизации процедур рассмотрения законопроектов во втором чтении №3313;
▪️ проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации коронавирусной болезни №3329;
▪️ проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии №2386;
▪️ проект закона по совершенствованию системы органов Антимонопольного комитета;
▪️ проект постановления об отчете ВСК ВР по вопросам расследования пожара на складах боеприпасов в г. Ичня.

Кроме того, предусматривается рассмотрение ряда проектов законов о ратификации международных соглашений.

Как сообщалось в УНН, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что народные депутаты Украины инициировали внеочередное заседание ВР в четверг, 30 апреля. Каждая фракция подавала свои предложения в повестку дня.

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