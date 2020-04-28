Рада планує звільнити від оподаткування медиків, які працюють з хворими на COVID-19 - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Парламентарі на позачерговому засіданні планують розглянути низку питань. Зокрема, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації коронавірусної хвороби. Порядком денним поділився у Telegram нардеп Олександр Качура, передає УНН.
"Перелік питань на позачергове засідання ВР. Можливо будуть додаткові пропозиції від Президента", - написав Качура.
Так, парламентарі планують розглянути на позачерговому засіданні наступні питання:
▪️ проект закону про внесення змін до Регламенту ВР щодо оптимізації процедур розгляду законопроектів у другому читанні №3313;
▪️ проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації коронавірусної хвороби №3329;
▪️ проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії №2386;
▪️ проект закону щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету;
▪️ проект постанови про звіт ТСК ВР з питань розслідування пожежі на складах боєприпасів у м. Ічня.
Окрім того, передбачається розгляд низки проектів законів щодо ратифікації міжнародних угод.
Як повідомлялося в УНН, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати України ініціювали позачергове засідання ВР у четвер, 30 квітня. Кожна фракція подавала свої пропозиції до порядку денного.