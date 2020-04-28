Рада планує звільнити від оподаткування медиків, які працюють з хворими на COVID-19 - нардеп

"Перелік питань на позачергове засідання ВР. Можливо будуть додаткові пропозиції від Президента", - написав Качура.

Так, парламентарі планують розглянути на позачерговому засіданні наступні питання:

▪️ проект закону про внесення змін до Регламенту ВР щодо оптимізації процедур розгляду законопроектів у другому читанні №3313;

▪️ проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації коронавірусної хвороби №3329;

▪️ проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії №2386;

▪️ проект закону щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету;

▪️ проект постанови про звіт ТСК ВР з питань розслідування пожежі на складах боєприпасів у м. Ічня.

Окрім того, передбачається розгляд низки проектів законів щодо ратифікації міжнародних угод.

Як повідомлялося в УНН, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що народні депутати України ініціювали позачергове засідання ВР у четвер, 30 квітня. Кожна фракція подавала свої пропозиції до порядку денного.