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Рада планирует взяться за изменения в законодательство по освещению деятельности власти

Рада планирует взяться за изменения в законодательство по освещению деятельности власти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть изменения в законодательство "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" и включить в повестку дня законопроект об отмене государственных удостоверений на право распространения и демонстрации фильмов и изменения условий распространения фильмов и другой аудиовизуальной продукции, а также определиться по поводу изменений в законодательство об освещении деятельности власти. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов ядерной политики. Среди них проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами и определиться по поводу законопроекта "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

Кроме этого, парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов экологической политики. Среди них законопроект об установлении дополнительных гарантий сохранения лесов, а также определиться относительно законопроекта о социальной защите участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также об изменениях в законодательство относительно освещения деятельности органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в средствах массовой информации Украины.

Как сообщал УНН, председатель ВР Андрей Парубий не смог сказать, когда Рада заслушает отчет правительства.

Украинские Национальные Новости

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