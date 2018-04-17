Рада планує взятися за зміни до законодавства щодо висвітлення діяльності влади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Верховна Рада у вівторок планує розглянути зміни до законодавства “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та включити до порядку денного законопроект щодо скасування державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів і зміни умов розповсюдження фільмів та іншої аудіовізуальної продукції та визначитися щодо змін до законодавства щодо висвітленння діяльності влади. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань ядерної політики. Серед них проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами та визначитися щодо законопроекту “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.
Крім цього, парламентарі планують розглянути низку питань екологічної політики. Серед них законопроект щодо встановлення додаткових гарантій збереження лісів, а також визначитися стосовно законопроекту щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також щодо змін до законодавства щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в засобах масової інформації України.
Як повідомляв УНН, голова ВР Андрій Парубій не зміг сказати, коли Рада заслухає звіт уряду.