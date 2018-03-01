Рада планирует сегодня уволить Гонтареву и рассмотреть законопроект о Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначения на эту должность Якова Смолия и законопроект о Высшем Антикоррупционном суде. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.
Среди прочего парламентарии намерены определиться относительно проекта закона об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав и ряд вопросов топливно-энергетического комплекса и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива.
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Кроме этого, парламентарии планируют ратифицировать Гарантийное соглашение (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдовскую государственную границу.
В повестке дня также предусмотрено рассмотрение законопроекта о запрете ареста кредитных средств, предоставляемых тепловикам международными финансовыми организациями и президентских законопроектов об отмене электронного декларирования для общественных организаций, а также вопросы сокращения количества парламентских комитетов.