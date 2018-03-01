Рада планує сьогодні звільнити Гонтареву та розглянути законопроект про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої та призначення на цю посаду Якова Смолія та законопроект про Вищий Антикорупційний суд. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.
Серед іншого парламентарі мають намір визначитися стосовно проекту закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав та низку питань паливно-енергетичного комплексу та проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива.
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Крім цього, парламентарі планують ратифікувати Гарантійну угоду (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.
У порядку денному також передбачено розгляд законопроекту про заборону арешту кредитних коштів, які надаються тепловикам міжнародними фінансовими організаціями та президентських законопроектів щодо скасування електронного декларування для громадських організацій, а також питання скорочення кількості парламентських комітетів.