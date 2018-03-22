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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11382 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16067 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62506 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73572 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101831 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109077 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116503 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Рада планирует сегодня официально осудить выборы РФ в оккупированном Крыму

Рада планирует сегодня официально осудить выборы РФ в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть заявление об осуждении выборов Президента России на территории временно оккупированного полуострова Крым. Об этом во время утреннего пленарного заседания сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Перед сегодняшним заседанием я провел совещание с председателями фракций коалиции и с председателем Комитета по иностранным делам. Было принято решение, что текст заявления, который вчера был подготовлен комитетом, сегодня будет поставлен на голосование и проголосован", - сказал Парубий.

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Спикер надеется, что парламет поддержит заявление.

Напомним, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента. Избирательные участки были открыты даже в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатических учреждений России, кроме граждан, которые имели дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.

Как сообщал УНН, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.

Украинские Национальные Новости

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