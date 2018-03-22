Рада планирует сегодня официально осудить выборы РФ в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть заявление об осуждении выборов Президента России на территории временно оккупированного полуострова Крым. Об этом во время утреннего пленарного заседания сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Перед сегодняшним заседанием я провел совещание с председателями фракций коалиции и с председателем Комитета по иностранным делам. Было принято решение, что текст заявления, который вчера был подготовлен комитетом, сегодня будет поставлен на голосование и проголосован", - сказал Парубий.
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Спикер надеется, что парламет поддержит заявление.
Напомним, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента. Избирательные участки были открыты даже в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатических учреждений России, кроме граждан, которые имели дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.
Как сообщал УНН, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.