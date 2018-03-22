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Рада планує офіційно засудити вибори РФ в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути заяву щодо засудження виборів Президента Росії на території тимчасово окупованого півострову Крим. Про це під час ранкового пленарного засідання повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Перед сьогоднішнім засіданням я провів нараду з головами фракцій коаліції та з головою Комітету у закордонних справах. Було прийнято рішення, що текст заяви, який вчора був підготовлений комітетом, сьогодні буде поставлений на голосування і проголосований”, - сказав Парубій.

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Спікер сподівається, що парламет підтримає заяву.

Нагадаємо, 18 березня, в Росії проходило голосування за нового президента. Виборчі дільниці були відкриті навіть в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали до дипломатичних установ Росії, крім громадян, які мають дипломатичні паспорти. Росіяни, які хотіли голосувати на виборах, повинні були їхати на ділянки в Російській Федерації.

Як повідомляв УНН, за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, явка виборців на виборах президента Росії 18 березня склала 67,43%. Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.

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