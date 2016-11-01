Рада планирует отменить 2% сбор при покупке иностранной валюты

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 51 части второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины (далее - Кодекс) об исключении сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, который в соответствии с законом платится с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме, из состава доходов общего фонда государственного бюджета.