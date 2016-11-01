Рада планує скасувати 2% збір при купівлі іноземної валюти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховна Рада планує скасувати 2% збір при купівлі іноземної валюти. За ухвалення відповідного законопроекту у першому читанні проголосували 237 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 51 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) щодо виключення збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуться з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, із складу доходів загального фонду державного бюджету.