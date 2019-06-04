Рада планирует рассмотреть проект чипирования животных на этой неделе

"Рассмотрение документа запланировано на четверг, 6 июня. Но я не уверен, что мы до него дойдем. Не уверен, что документ попадет в проходную часть повестки дня", - сказал Бакуменко.

Речь идет о проекте Закона Украины №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".

Законопроект был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада четыре раза откладывала его рассмотрение. Инициаторы проекта ЗУ хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.