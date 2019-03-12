Рада планирует рассмотреть проект чипирования животных сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня, 12 марта, Верховная Рада Украины должна рассмотреть в первом чтении проект закона об идентификации и регистрации животных. Об этом свидетельствует расписание заседаний ВРУ на текущую неделю, передает УНН.
Речь идет о проекте Закона Украины №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".
Законопроект был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада трижды откладывала его рассмотрение. Инициаторы проекта ЗУ хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.
Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.
Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.