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Рада планує розглянути проект чипування тварин сьогодні

Рада планує розглянути проект чипування тварин сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада України має розглянути у першому читанні проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Про це свідчить розклад засідань ВРУ на поточний тиждень, передає УНН.

Йдеться про проект ЗУ №9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин".

Законопроект був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада тричі відкладала його розгляд. Ініціатори проекту ЗУ хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безплатно.

Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

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