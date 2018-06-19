Рада планирует усилить ответственность за причинение вреда памятникам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Рада планирует усилить ответственность за причинение вреда памятникам. Парламентарии 228 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается усилить ответственность физических и юридических лиц за нарушение законодательства об охране культурного наследия.
Проектом, в частности, предусматривается:
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- дополнить объективную сторону преступлений условиями, что ответственность наступает за ущерб не только памятникам, но и только выявленным объектам культурного наследия и их частям;
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- установить основные принципы процедуры принудительного выкупа объектов культурного наследия, если владельцы своими действиями или бездействием способствуют их уничтожению;
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- расширить юридическую ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия, в том числе повысить санкции;
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- уточнить статью 298 Уголовного кодекса Украины, установив ответственность за доведение объекта культурного наследия в его повреждения или уничтожения.
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Как сообщал УНН, Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата.