Рада планирует усилить ответственность за причинение вреда памятникам

Законопроектом предлагается усилить ответственность физических и юридических лиц за нарушение законодательства об охране культурного наследия.



Проектом, в частности, предусматривается:



дополнить объективную сторону преступлений условиями, что ответственность наступает за ущерб не только памятникам, но и только выявленным объектам культурного наследия и их частям;



установить основные принципы процедуры принудительного выкупа объектов культурного наследия, если владельцы своими действиями или бездействием способствуют их уничтожению;



расширить юридическую ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия, в том числе повысить санкции;



уточнить статью 298 Уголовного кодекса Украины, установив ответственность за доведение объекта культурного наследия в его повреждения или уничтожения.





Как сообщал УНН, Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата.