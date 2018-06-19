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Рада планує посилити відповідальність за завдання шкоди пам’яткам

Рада планує посилити відповідальність за завдання шкоди пам’яткам

Київ • УНН

 • 32471 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Рада планує посилити відповідальність за завдання шкоди пам’яткам. Парламентарі 228 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується посилити відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.

Проектом, зокрема, передбачається:

  • доповнити об’єктивну сторону правопорушень умовами, що відповідальність настає за завдання шкоди не лише пам’яткам, але й щойно виявленим об’єктам культурної спадщини та їх частинам;
  • встановити основні засади процедури примусового викупу об’єктів культурної спадщини, якщо власники своїми діями або бездіяльністю сприяють їх знищенню;
  • розширити юридичну відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, в том числі підвищити санкції;
  • уточнити статтю 298 Кримінального кодексу України, встановивши відповідальність за доведення об’єкта культурної спадщини до його пошкодження або знищення.


Як повідомляв УНН, Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За відповідний законопроект проголосували 232 народних депутати.

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