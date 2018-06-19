Рада планує посилити відповідальність за завдання шкоди пам’яткам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Рада планує посилити відповідальність за завдання шкоди пам’яткам. Парламентарі 228 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується посилити відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.
Проектом, зокрема, передбачається:
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- доповнити об’єктивну сторону правопорушень умовами, що відповідальність настає за завдання шкоди не лише пам’яткам, але й щойно виявленим об’єктам культурної спадщини та їх частинам;
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- встановити основні засади процедури примусового викупу об’єктів культурної спадщини, якщо власники своїми діями або бездіяльністю сприяють їх знищенню;
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- розширити юридичну відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, в том числі підвищити санкції;
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- уточнити статтю 298 Кримінального кодексу України, встановивши відповідальність за доведення об’єкта культурної спадщини до його пошкодження або знищення.
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Як повідомляв УНН, Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За відповідний законопроект проголосували 232 народних депутати.