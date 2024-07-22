Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект о внедрении европейских практик в осуществление таможенного дела в Украине, приближение национального законодательства к законодательству ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Как отмечал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, проектом закона №10411 предлагается также ввести новые термины и привести существующую терминологию Таможенного кодекса Украины в соответствие с терминологией европейского законодательства.

Согласно пояснительной записке законопроектом предлагается с учетом лучших европейских практик, в частности:

ввести новые термины и привести существующую терминологию Кодекса в соответствие с терминологией европейского законодательства, в частности Регламента № 952/2013;

ввести концепцию таможенного представительства, аналогичную той, что функционирует в странах ЕС, определив общие принципы представительства, разделение видов представительства на прямое и косвенное, разграничение ответственности субъекта внешнеэкономической деятельности и таможенного представителя;

усовершенствовать критерии предоставления авторизаций, как следствие существующей необходимости в устранении неточностей формулировок после начала рассмотрения заявлений о предоставлении авторизации на применение упрощений;

Также предлагается ввести европейский подход по обобщению положений относительно таможенных режимов, в частности дополнить Кодекс новыми статьями, которые предусматривают изменения, в частности относительно:

авторизаций для помещения товаров в таможенные режимы импорта (в части процедуры конечного использования), временного ввоза, переработки на таможенной территории, переработки за пределами таможенной территории;

введение условия хранения документов и ведения записей, как условия получения авторизации; - определение механизма передачи прав и обязанностей держателя авторизации (держателя процедуры);

Предоставление возможности перемещения товаров, находящихся под таможенным контролем, в рамках соответствующего таможенного режима, без помещения товаров в таможенный режим транзита;

расширение перечня обычных операций с товарами и четкого регламентирования требований к их осуществлению;

эквивалентных товаров и условий их использования;

завершения и прекращения таможенных режимов, отчетности о завершении таможенного режима;

Дополнение

Верховная Рада приняла за основу законопроект №10411 внедрение европейских практик в осуществление таможенного дела в Украине, приближение национального законодательства к законодательству ЕС.