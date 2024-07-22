Киев • УНН
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о внедрении европейских таможенных практик в Украине. Проект предусматривает приближение национального законодательства к нормам ЕС и введение новых таможенных сроков и процедур.
Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект о внедрении европейских практик в осуществление таможенного дела в Украине, приближение национального законодательства к законодательству ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.
Как отмечал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, проектом закона №10411 предлагается также ввести новые термины и привести существующую терминологию Таможенного кодекса Украины в соответствие с терминологией европейского законодательства.
Согласно пояснительной записке законопроектом предлагается с учетом лучших европейских практик, в частности:
Также предлагается ввести европейский подход по обобщению положений относительно таможенных режимов, в частности дополнить Кодекс новыми статьями, которые предусматривают изменения, в частности относительно:
Дополнение
Верховная Рада приняла за основу законопроект №10411 внедрение европейских практик в осуществление таможенного дела в Украине, приближение национального законодательства к законодательству ЕС.