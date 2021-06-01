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Рада поддержала законопроект о кредитных союзах

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 5125 о кредитных союзах. Решение поддержало 267 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала законопроект о кредитных союзах

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается обновление действующей редакции Закона Украины “О кредитных союзах” с целью закрепления новых подходов к регулированию рынка кредитных союзов и деятельности кредитных союзов.

Так, положениями новой редакции проекта закона предлагается, в частности:

1) расширение перечня услуг, которые кредитные союзы смогут предоставлять своим членам. Для кредитных союзов появится возможность предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг;
2) расширение перечня других видов деятельности, связанных с основной деятельностью кредитного союза при условии, что такая деятельность связана с основанием деятельностью кредитного союза по предоставлению финансовых услуг или необходима кредитному союзу для обеспечения большей доступности финансовых услуг для ее членов, в частности, право предоставлять сопроводительные (в том числе посреднические) услуги, связанные с предоставлением финансовых услуг кредитным союзом или иным предоставляющим финансовые услуги;
3) приведение в соответствие с действующим законодательством, в частности в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований”, процедуры создания и государственной регистрации кредитного союза;
4) совершенствование процедуры лицензирования деятельности кредитного союза за счет: объединение в единую процедуру получения лицензии на осуществление деятельности кредитного союза и регистрации заявителя как финансового учреждения; выдачи общей лицензии на осуществление деятельности кредитного союза; внедрение процедуры изменения объема действующей лицензии (расширение/сужение перечня услуг) по заявлению кредитного союза;
5) совершенствование системы управления кредитного союза;
6) совершенствование требований к структуре капитала кредитного союза;
7) совершенствование организации государственного надзора за деятельностью кредитных союзов в части установления/расширения полномочий Национального банка Украины относительно:

— установление пруденциальных нормативов с учетом размера кредитного союза, сложности, объемов, видов, характера осуществляемых кредитным союзом операций, организационной структуры и присущих ее деятельности рисков;
— осуществление контроля за сделками кредитных союзов со связанными с кредитным союзом лицами;
— право требовать от кредитного союза, его руководителей принятия мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений и на приведение деятельности кредитного союза в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе по улучшению финансового состояния кредитного союза, поддержание на достаточном уровне капитала и ликвидности для покрытия всех существенных рисков его деятельности, повышение качества корпоративного управления и системы внутреннего контроля;
— установление для кредитного союза повышенных значений экономических нормативов;
— применение в кредитный союз корректирующих мероприятий, мер воздействия и мер раннего вмешательства, таких как: реализация плана восстановления кредитного союза, увеличение частоты представления финансовой и других видов отчетности, установление ограничения на распределение прибыли и другие виды распределения капитала, корректировки или пересмотр плана деятельности кредитного союза, установление повышенных требований к системе внутреннего контроля кредитного союза; временный запрет привлекать новые вклады от членов кредитного союза, осуществлять кредитование членов кредитного союза и тому подобное;
— чтобы ввести временную администрацию для организации и сохранения активов, документов, информационных систем, систем учета и регистрации, баз данных кредитного союза;

Предлагается также совершенствование процедуры выхода кредитного союза с рынка, и усовершенствования регулирования объединенного кредитного союза.

Добавим

Действующий Закон о кредитных союзах был принят в 2001 году.

Что было раньше

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 1 июня, поддержала в первом чтении президентский проект закона № 4220 относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

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