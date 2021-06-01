Рада підтримала законопроект про кредитні спілки

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується оновлення редакції чинного Закону України “Про кредитні спілки” з метою закріплення нових підходів до регулювання ринку кредитних спілок та діяльності кредитних спілок.

Так, положеннями нової редакції проекту закону пропонується, зокрема:

1) розширення переліку послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм членам. Для кредитних спілок з’явиться можливість надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг;

2) розширення переліку інших видів діяльності, пов’язаних з основною діяльністю кредитної спілки за умови, що така діяльність пов’язана з основою діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг або необхідна кредитній спілці для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів, зокрема, право надавати супровідні (в тому числі посередницькі) послуги, пов’язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою або іншим надавачем фінансових послуг;

3) приведення у відповідність до чинного законодавства, зокрема до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, процедури створення та державної реєстрації кредитної спілки;

4) удосконалення процедури ліцензування діяльності кредитної спілки за рахунок: об’єднання в єдину процедуру отримання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та реєстрації заявника як фінансової установи; видачі загальної ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки; впровадження процедури зміни обсягу чинної ліцензії (розширення/звуження переліку послуг) за заявою кредитної спілки;

5) удосконалення системи управління кредитної спілки;

6) удосконалення вимог до структури капіталу кредитної спілки;

7) вдосконалення організації державного нагляду за діяльністю кредитних спілок в частині встановлення/розширення повноважень Національного банку України щодо:

— встановлення пруденційних нормативів з урахуванням розміру кредитної спілки, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних кредитною спілкою операцій, організаційної структури та притаманних її діяльності ризиків;

— здійснення контролю за правочинами кредитних спілок із пов’язаними з кредитною спілкою особами;

— права вимагати від кредитної спілки, її керівників вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та на приведення діяльності кредитної спілки у відповідність до вимог законодавства України, в тому числі щодо поліпшення фінансового стану кредитної спілки, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків її діяльності, підвищення якості корпоративного управління та системи внутрішнього контролю;

— встановлення для кредитної спілки підвищених значень економічних нормативів;

— застосування до кредитної спілки коригувальних заходів, заходів впливу та заходів раннього втручання, таких як: реалізація плану відновлення кредитної спілки, збільшення частоти подання фінансової та інших видів звітності, встановлення обмеження на розподіл прибутку та інші види розподілу капіталу, коригування або перегляд плану діяльності кредитної спілки, встановлення підвищених вимог до системи внутрішнього контролю кредитної спілки; тимчасова заборона залучати нові вклади від членів кредитної спілки, здійснювати кредитування членів кредитної спілки тощо;

— права запровадити тимчасову адміністрацію для організації та збереження активів, документів, інформаційних систем, систем обліку та реєстрації, баз даних кредитної спілки;

Пропонується також удосконалення процедури виходу кредитної спілки з ринку, та удосконалення регулювання об’єднаної кредитної спілки.

Додамо

Чинний Закон про кредитні спілки був прийнятий у 2001 році.

Що було раніше

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 1 червня, підтримала в першому читанні президентський проект закону № 4220 щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.