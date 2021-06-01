Рада підтримала ініціативу Зеленського про процедуру банкрутства на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 1 червня, підтримала в першому читанні президентський проект закону № 4220 щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідне рішення підтримало 314 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
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“Президентом пропонується кілька змін. По-перше, пропонується уточнити, яким чином будуть відбуватись збори кредиторів і опитування шляхом відеоконференції. Зокрема, ми передбачаємо, що буде власне ідентифікація за ЄЦП відбуватись. Далі пропонується вдосконалити уточнення умов та характеру відповідальності арбітражного керуючого, оскільки Президент пропонує уточнити, що звільняється арбітражний керуючий виключно від дисциплінарної відповідальності”, — зазначила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, представляючи законопроект у парламенті.
“Також передбачено підстави продовження деяких строків, а саме, що вони будуть продовжені виключно судом і за клопотанням когось з учасників, також процедура звернення із заявою про відкриття справи про банкрутство та здійснення провадження про банкрутство шляхом скасування мораторію на відкриття провадження у справах про банкрутство боржників юридичних осіб”, — додала вона.
Деталі
Реалізація закону, як очікується, сприятиме створенню необхідних умов для ефективного захисту суб’єктами господарювання права власності, забезпечення їх рівності перед законом і судом при здійсненні процедур банкрутства, відновлення платоспроможності боржників на період заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
Що було раніше
Минулого пленарного тижня Верховна Рада підтримала проект закону № 4546 щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків.