Рада підтримала ініціативу Зеленського про процедуру банкрутства на карантині

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“Президентом пропонується кілька змін. По-перше, пропонується уточнити, яким чином будуть відбуватись збори кредиторів і опитування шляхом відеоконференції. Зокрема, ми передбачаємо, що буде власне ідентифікація за ЄЦП відбуватись. Далі пропонується вдосконалити уточнення умов та характеру відповідальності арбітражного керуючого, оскільки Президент пропонує уточнити, що звільняється арбітражний керуючий виключно від дисциплінарної відповідальності”, — зазначила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, представляючи законопроект у парламенті.

“Також передбачено підстави продовження деяких строків, а саме, що вони будуть продовжені виключно судом і за клопотанням когось з учасників, також процедура звернення із заявою про відкриття справи про банкрутство та здійснення провадження про банкрутство шляхом скасування мораторію на відкриття провадження у справах про банкрутство боржників юридичних осіб”, — додала вона.

Деталі

Реалізація закону, як очікується, сприятиме створенню необхідних умов для ефективного захисту суб’єктами господарювання права власності, забезпечення їх рівності перед законом і судом при здійсненні процедур банкрутства, відновлення платоспроможності боржників на період заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Що було раніше

Минулого пленарного тижня Верховна Рада підтримала проект закону № 4546 щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків.